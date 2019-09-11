Нассау, США, 11 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести на Багамских островах. Об этом 11 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальную службу по чрезвычайным ситуациям.

Coast Guard News Последствия урагана Дориан на Багамах

По данным ведомства, 2,5 тысячи человек будут числиться пропавшими без вести до проверки списка. В настоящее время идёт обработка базы данных по эвакуированным и находящимся в местах временного размещения.

Поясняется, что в пунктах временного размещения находятся тысячи людей, пострадавших от урагана «Дориан», ударившего по побережью Багамских островов 1 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 50 человек из-за урагана «Дориан» на Багамах.