Бишкек, 11 сентября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. «Ни у одного государственного органа нет конкретной информации о том, на что тратятся кредиты, выдаваемые в рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев во время правительственного совещания.

Ken Flottman

Глава кабинета министров акцентировал внимание на необходимости усилить контроль в данной сфере, поскольку зачастую деньги, полученные фермерами и аграриями по этому госпроекту, используются не на те цели, на которые их выделили.

По словам высокопоставленного чиновника, для этого предлагается разделить госпрограмму на две части.

Первая категория будет называться «Финансирование сельского хозяйства — фермер». И будет предназначена для мелкого бизнеса, желающего получить безналоговые кредиты.

А вторая — «Финансирование сельского хозяйства — кластер», чья задача оказать поддержку проектам развития кластерного потенциала регионов, по которым будут выдавать займ в размере до 10 млн сомов (9,3 млн рублей).

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