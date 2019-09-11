Каргаполье, Курганская область, 11 сентября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. В Курганской области заведующая филиалом техникума в Каргаполье подозревается в злоупотреблении полномочиями. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

Установлено, что заведующая Каргапольским филиалом ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» не могла в 2014 году набрать достаточного количества абитуриентов по специальности «мастер столярного и мебельного производства», поэтому приписала, по версии следствия, четырёх якобы поступивших в учебное учреждение лиц.

Помимо этого, фиктивно зачисленные студенты в период с 2014 по 2016 год, не проходя обучение, получили стипендии в общей сумме 135 тысяч рублей. Деньги передавались в руки заведующей, которая потратила их на своё усмотрение.

По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.