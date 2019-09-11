Москва, 11 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения с главой Росстата Павла Малкова основных статистических данных на Совете Думы, отметил, что депутатам необходимы исследования службы статистики, сообщается на сайте Госдумы 11 сентября.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

Так, по словам Малкова, в первом полугодии 2019 года уровень бедности составил 13,5%, а разница между лучшими и худшими регионами достигает примерно шесть раз. На это спикер Госдумы попросил Малкова предоставить более полные данные об уровне бедности на селе.

«Учитывая, что мы реализуем программу по развитию сельских территорий, и будем в ближайшее время этот вопрос обсуждать при рассмотрении бюджета на следующие три года, нам необходимы ваши исследования», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что от этих данных зависят решения о поддержке малоимущих.

«Уровень бедности в городах — 8,1%, тогда как в селе каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума. Мы бы хотели получить более конкретные данные по уровню жизни сельских территорий», — заявил Володин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы провели Совет Думы в новом формате и пригласили к участию главу Росстата. По итогам заседания депутаты решили и дальше приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на «правительственный час», чтобы заслушать их доклады. Так, в октябре на заседании Совета Думы планируется доклад главы Росавтодора.