Володин: ГД нужны конкретные данные Росстата об уровне бедности на селе
Москва, 11 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения с главой Росстата Павла Малкова основных статистических данных на Совете Думы, отметил, что депутатам необходимы исследования службы статистики, сообщается на сайте Госдумы 11 сентября.
Так, по словам Малкова, в первом полугодии 2019 года уровень бедности составил 13,5%, а разница между лучшими и худшими регионами достигает примерно шесть раз. На это спикер Госдумы попросил Малкова предоставить более полные данные об уровне бедности на селе.
«Учитывая, что мы реализуем программу по развитию сельских территорий, и будем в ближайшее время этот вопрос обсуждать при рассмотрении бюджета на следующие три года, нам необходимы ваши исследования», — заявил Володин.
Он подчеркнул, что от этих данных зависят решения о поддержке малоимущих.
«Уровень бедности в городах — 8,1%, тогда как в селе каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума. Мы бы хотели получить более конкретные данные по уровню жизни сельских территорий», — заявил Володин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы провели Совет Думы в новом формате и пригласили к участию главу Росстата. По итогам заседания депутаты решили и дальше приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на «правительственный час», чтобы заслушать их доклады. Так, в октябре на заседании Совета Думы планируется доклад главы Росавтодора.