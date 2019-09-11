Бишкек, 11 сентября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В январе — июле 2019 года в Киргизии зафиксировано значительное снижение показателей импорта товаров. Об этом на пресс-конференции заявила заведующая отделом национального статистического комитета Чинара Турдубаева, пишет «Tazabek».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По ее словам, это произошло из-за того, что в республику стали завозить в 2,7 раза меньше изделий из кожи, в 2,4 раза — одежды и одежной фурнитуры, в 1,7 раза — нитей и волокон, и в 1,6 раза — обуви.

Также сократился импорт, сахара и кондитерских изделий — на 30,8%, нефти и горюче-смазочных материалов — на 21,4%, резины и резиновых изделий — на 15,2%, пластмассы и пластмассовых изделий — на 12%.

Представитель нацстаткома отметила, что объем поставок в Киргизию товаров из других стран-участниц Евразийского экономического союза тоже уменьшился.

Это, как уточняет Турдубаева, случилось по причине сокращения импорта нефти и нефтепродуктов — на 22,4%, сигарет и других табачных изделий — на 26,2%, угля — на 21,9%, шоколада и других какаопродуктов — на 13,8%, а также азотных удобрений — на 9,8%.

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