Москва, 11 сентября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В Общественной палате Российской Федерации предлагают создать институт профессиональных наблюдателей на выборах всех уровней и отказаться от наблюдателей от участвующих в выборах кандидатов и партий. Соответствующее предложение сделал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов на заседании рабочей группы ОП по безопасности интернета.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

По мнению Кирьянова, люди якобы не верят наблюдателям, которые есть от партий и кандидатов, и вообще не верят, что выборы бывают чистыми и прозрачными. Все это является хорошей почвой, на которой растет «фейковщина».

Выход из сложившейся ситуации Кирьянов предлагает весьма странный — отказаться от партийных и кандидатских наблюдателей и перейти к системе «профессиональных наблюдателей».

Обучать профессиональных наблюдателей Кирьянов предлагает в системах избирательных комиссий.

«Люди такого уровня подготовки, внесенные в реестр, имеющие специальное удостоверение, вот эти люди могут и должны сформировать рынок наблюдателей. Причем надо обязать кандидатов от партий платить белую зарплату этим наблюдателям в зависимости от уровня выборов», — пояснил свою идею Кирьянов.

Он считает, что таких «профессиональных наблюдателей» надо набрать около 500 тыс. человек, что позволит закрыть все избирательные участки в стране. Кирьянов почему-то считает, что такие наблюдатели не будут испытывать «каких-то привязанностей».

Стоит отметить, что нынешняя система наблюдения на выборах достаточно сбалансирована — каждый участник выборов может поставить на участок для голосования своего наблюдателя. Другое дело, что политическая апатия в обществе иногда не позволяет набрать нужное количество мотивированных людей, чтобы закрыть все необходимые избирательные участки. Любая же «профессиональная система», да еще и завязанная на избирательные комиссии, сразу провоцирует использование административного ресурса, что не добавит выборам прозрачности.