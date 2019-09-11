Мадрид, 11 сентября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. «Хотя Урсула фон дер Ляйен назначила восемь вице-председателей, два из них — фигуры, которые выглядят мощными краеугольными камнями новой Европейской комиссии, датский либерал Маргрет Вестагер и голландский социалист Франс Тиммерманс, — пишет испанское издание La Vanguardia. — Наиболее значимой оказалась Вестагер, которая будет курировать всё, что связано с цифровой экономикой, и кроме того, продолжит заниматься конкуренцией, как и до недавнего времени».

nrkbeta Маргрет Вестагер

Это стало одним из сюрпризов дня, поскольку в последнее пятилетие деятельность Вестагер на этом посту вызывала вопросы: Дональд Трамп называл ее «госпожой налогов», а Францию и Германию возмущало наложенное датчанкой вето на слияние Siemens и Alsmtom. В то же время Тиммерманс будет отвечать за реализацию одного из громких обещаний фон дер Ляйен — европейской «Зеленой сделки» — всего за сто дней. Целью проекта является превращение Европы в первый «климатически нейтральный» континент. Помимо координации связанных с этим задач, голландец напрямую займется другими климатическими вопросами.

PES Group Committee of the Regions Франс Тиммерманс

Оба политических тяжеловеса, Вестагер и Тиммерманс, были соперниками фон дер Ляйен, претендуя на пост председателя Европейской комиссии, напоминает La Vanguardia, и их высокие посты были частью соглашения между главами европейских правительств. Не стоит забывать и про других вице-председателей, в том числе нового высокого представителя, испанца Жозепа Борреля, и грека Маргаритиса Шинаса, который займется проблемой миграции под девизом «Защитим европейский образ жизни».