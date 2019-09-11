Курск, 11 сентября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В Курской области на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Гордость провинции» в посёлке Конышевка нашли множество нарушений, из-за которых в том числе пришлось уничтожить 1,7 тыс. кг продукции. Об этом сообщил пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Vsyasol.ru Свиные копыта

В помещениях предприятия осыпалась штукатурка, скапливалась грязь и плесень. В морозилках были свалены свиные головы без номеров партий. На фарш из мяса цыплёнка бройлера не было сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Воду и сырьё не проверяли на наличие патогенных микроорганизмов и стимуляторов роста.

В охлаждённом свином мясе нашли бактерии группы кишечной палочки, в свином мясе для котлет были превышены показатели бактериальной обсеменённости. В «Докторской» колбасе нашли растительные углеводные добавки, которых не должно быть в составе.

Юридическое лицо оштрафовали на 105 тысяч рублей. 1709 кг некачественной продукции с предприятия изъяли и утилизировали. Также заводу запретили выпускать «Докторскую» колбасу.