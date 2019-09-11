Воронеж, 11 сентября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Воронеже сотрудники Росгвардии разыскали в лесу пропавшую 10-летнюю девочку. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Росгвардии.

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В правоохранительные органы 6 сентября поступил срочный вызов. Женщина рассказала, что после 12:00 её дочь десяти лет вышла погулять, но домой так и не вернулась.

Мать пыталась связаться с дочерью и разыскать её, но все было безуспешно. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же вышли на поиски ребенка. Они начали патрулировать улицы и прочесывать территорию от места пропажи школьницы. К поискам были привлечены сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области.

В итоге в лесопарке Советского района прапорщик полиции Олег Тихонов, младший сержант полиции Евгений Перепёлкин и старший сержант полиции Александр Сафонов обнаружили пропавшего ребенка.

Девочка была передана её матери.