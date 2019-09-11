Киев, 11 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги как минимум в два раза в следующем году.

Kmu.gov.ua Заседание украинского правительства

Такое заявление он сделал сегодня, 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дубилет заявил, что когда ему показали бюджеты на закупку бумаги, он «выпал в осадок». Он пообещал вскоре назвать суммы, которые расходуются правительством по этой статье.

«Избавиться от бумаги — это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом всё и вся упрощать и переводить в цифру», — резюмировал министр.

ИА REGNUM напоминает, что согласно планам украинского кабмина, уже 1 октября должен заработать электронный документообмен между государственными органами. Сам Дубилет уже поручил прекратить покупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это «пустая трата денег». Он подчеркнул, что некоторые блокноты для правительства Украины были изготовлены с золотым тиснением.