Гюмри, Армения, 11 сентября, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Проверка обстоятельств смерти российского военнослужащего проводится командованием Южного военного округа (ЮВО) на 102-й российской военной базе в Армении. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба ЮВО.

Rama Реанимация

Проверка проводится командованием российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами на базе в городе Гюмри в Армении.

По данным ЮВО, 23-летний военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал себя плохо и попросил вызвать бригаду медиков скорой медицинской помощи. Врачи, прибыв на место вызова, обнаружили военнослужащего без признаков жизни, реанимационные мероприятия не дали результата. Врачи были вынуждены констатировать смерть военнослужащего.

Никаких признаков насильственной смерти военнослужащего обнаружено не было, настоящая причина смерти устанавливается. Пресс-служба следственного комитета Армении сообщила о возбуждении по факту данного инцидента уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела военнослужащего российской военной базы в Гюмри.