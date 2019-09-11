Вашингтон, 11 сентября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Республиканская и демократическая партии в американском Конгрессе готовы совместно преодолеть возможный запрет президента США Дональда Трампа на финансирование военной помощи Украине, заявил 11 сентября сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

По информации агентства Reuters, сенатор выразил уверенность в том, что если Трамп решит не тратить на Украину уже выделенные $250 млн, обе партии проголосуют в Конгрессе за повторное выделение этих средств.

По словам Джонсона, президент Трамп придерживается мнения, что помогать Украине должны европейские страны, а не США.

Кроме того, Джонсон рассказал, что представители Украины на каждой встрече поднимают вопрос о судьбе этих выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года Трамп распорядился заморозить финансирование военной помощи Украине и проверить, насколько эти траты соответствуют «интересам США».