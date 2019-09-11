Великий Новгород, 11 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Великом Новгороде местный житель отсудил компенсацию в размере почти 150 тыс. рублей за травму на гололёде. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском районном суде, ответчиками по делу выступали муниципальное учреждение «Городское хозяйство» и администрации Великого Новгорода.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Суд разбирался в событиях декабря 2017 года, когда мужчина поскользнулся и упал на тротуаре рядом с многоквартирным жилым домом № 7/27 на пересечении улиц Добрыня и Десятинная в Великом Новгороде, после чего до апреля 2019 года проходил лечение в одной из городских больниц.

Суд установил, что мужчина упал на тротуаре, находящемся в муниципальной собственности Великого Новгорода. В день падения состояние тротуара было неудовлетворительным. В пользу истца взыскан материальный ущерб на сумму более 119 тыс. рублей (утраченный им доход в виде заработной платы), а также компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а всего — почти 150 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.