Тамбов, 11 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. 13 сентября в наукограде Мичуринске (Тамбовская область) откроется всероссийская выставка «День садовода-2019», которая традиционно собирает гостей со всей страны и даже из-за рубежа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В тамбовском Мичуринске пройдёт День садовода

Разнообразные мероприятия в честь садоводов, в том числе выставка-ярмарка, пройдут в Мичуринске в этом году в четырнадцатый раз.

«День садовода давно стал настоящим праздником как для сельхозтоваропроизводителей, так и для жителей региона. На выставку приходят тысячи людей, чтобы ощутить ее неповторимую атмосферу. Поэтому праздник должен пройти на высоком организационном уровне» — отметил ранее губернатор Александр Никитин.

Масштабная торговая площадка «Мичуринск рекомендует» развернется на улице Советской в границах улиц Милиционная-Гоголевская. Ярмарка пройдет с особым размахом: количество желающих принять в ней участие побило все рекорды, отмечают организаторы. Всего будет работать около 600 торговых точек. Ассортимент самый разнообразный: от продовольственной продукции до саженцев уникальных сортов.

Впервые свою продукцию представят гости из Нальчика и Новосибирска. Участие в ярмарке примут крупные предприятия и садоводческие хозяйства области, а также представители других регионов: Костромы, Суздаля, Скопина, Ростова, Нижнего Новгорода, Ростова, Краснодара, Орла, Иваново, Старого Оскола, Тулы, Саратова, Вологды, Владимира, Великого Устюга, Пензы, Мурома, Рыбинска, Радужного, республики Беларусь.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин называет День садовода настоящим торжеством науки. В подтверждение этому ежегодно на площадке Всероссийской выставки проходят презентации не только трудов сельхозпроизводителей, но и ученых Тамбовщины.

На этот раз свои достижения и последние научные разработки представят и ученые Мичуринского государственного университета. Так, специалисты Мичуринского ГАУ презентуют роботизированную платформу экологически безопасной защиты тепличных растений от болезней.

Устройство оснащено датчиками измерения света, температуры, углекислого газа. Роботизированная платформа воздействует на растения при помощи двадцати двух лучей лазерного света, что создает необходимую досветку растений и способствует активации их внутренних способностей. Кроме того, робот параллельно может производить опрыскивание, защищая овощные культуры от возможного неблагоприятного воздействия. Установка управляется с компьютера или смартфона посредством специально разработанной для нее программы. Благодаря установленной на устройстве камере можно наблюдать за рабочим процессом роботизированной платформы.

Роботизированная платформа была спроектирована и создана коллективом научно-исследовательской проблемной лаборатории «Биофотоника». Работа над ней проводилась при поддержке администрации Тамбовской области и лично главы региона, председателя попечительского совета Мичуринского ГАУ Александра Никитина.