Глава ЦИК Украины: мы не примем безосновательные представления Зеленского
Киев, 11 сентября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук назвала «политическим» представление президента Владимира Зеленского, которое поступило в парламент, с требованием распустить ЦИК. Соответствующее заявление Слипачук сделал 11 сентября на брифинге в Киеве.
По её словам, в представлении президента содержится ссылка на 28 «необоснованных» решений судов.
Она заявила, что «персонально» не собирается оспаривать представление Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Зеленский внес на рассмотрение парламента представление на досрочный роспуск состава ЦИК, большинство которого составляют люди экс-президента Петра Порошенко и его фракции. Сегодня профильный комитет Рады рекомендовал парламенту распустить ЦИК. Президент мотивировал свое представление наличием 28 решений ЦИК, которые были отменены судами. Депутат от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко заявила, что в представлении указано, что ЦИК действовал предвзято в ходе избирательного процесса.