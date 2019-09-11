Курск, 11 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. В Курской области в ветеринарной аптеке ИП Жмыхова А. Н. нашли нарушения федерального законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА REGNUM

В ветеринарной аптеке торговали контрафактными лекарственными препаратами без маркировки. Сотрудники ведомства нашли десять пакетиков, в которые был расфасован белый порошок. В аптеке объяснили, что это был «Тетрамизол 10%», который применяют для лечения нематодозов крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Лекарства без маркировки из торговой точки изъяли.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Его оштрафовали на четыре тысячи рублей, контрафактный лекарственный препарат подлежит уничтожению.