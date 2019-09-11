Экс-премьер Литвы вспомнил, как замалчивали скачок цен на электроэнергию
Вильнюс, 11 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Депутат Сейма Литвы, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс, во время обсуждения мер по недопущению попадания электроэнергии с БелАЭС в парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, в рамках заседания комиссии по энергетике, вспомнил, как Литва в качестве эксперимента, без оглашения населению, начала ограничивать поступление электроэнергии из Белоруссии и Калининградской области, и что из этого получилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.