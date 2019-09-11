Вильнюс, 11 сентября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Депутат Сейма Литвы, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс, во время обсуждения мер по недопущению попадания электроэнергии с БелАЭС в парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, в рамках заседания комиссии по энергетике, вспомнил, как Литва в качестве эксперимента, без оглашения населению, начала ограничивать поступление электроэнергии из Белоруссии и Калининградской области, и что из этого получилось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Натюрморт. Свеча и графин. 1918

«Какая цена на электричество будет для конечного потребителя? Моделируются какие-то варианты? Первый, второй вариант? (…) Знаете, что может произойти? Если цены подскочат на 30%, никто не будет углубляться, откуда электроэнергия. Кто какое решение принял. У нас уже был один случай. Кажется, в 2013 году. Когда операторы договорились попробовать торговать только через Литву, Латвию и Эстонию, ограничив поставки из Белоруссии и Калининградской области. Так цены взлетели, вы, наверное, знаете насколько. Нам пришлось быстро принимать решения. Это ещё хорошо, что тихо между операторами договорились, отозвали (решение) за месяц», — вспоминал Буткявичюс эксперимент, когда он был в должности премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.