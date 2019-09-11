В ГД предлагают учитывать особенности регионов в трудовом законодательстве
Москва, 11 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В Госдуме понимают необходимость доработки трудового законодательства, чтобы оно соответствовало современным реалиям, но предостерегают от снижения зарплаты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
«Сокращение рабочей недели не должно приводить к снижению заработной платы, объемов производства и эффективности труда. Тема очень многогранная, но и у профсоюзов, и у работодателей мнение сходится в одном — перемены нужны», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).
Парламентарий отметил большое количество предложений по совершенствованию норм.
«Кто-то говорит, что лучше сократить рабочий день, другие отвечают, что это неудобно: лучше сделать работу за два-три дня (пусть и задержавшись на работе), а дополнительный выходной посвятить своим личным делам. Всё нужно обсуждать. И опять же, важно учесть особенности регионов нашей большой страны, особенности той или иной сферы экономики. Решения должны быть выверенными и просчитанными», — подчеркнул он.
Неверов видит задачу депутатов сделать так, чтобы «трудовое законодательство соответствовало современным реалиям и уровню технического развития, а также было удобным и для работодателей, и, самое главное, для сотрудников».
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю.