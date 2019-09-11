Калужский опыт создания комфортной бизнес-среды оценили в Госдуме
Калуга, 11 сентября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Передовой опыт Калужской области по созданию комфортной бизнес-среды положительно оценил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщили 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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На заседании осеней сессии Госдумы РФ
Так, в качестве положительного примера, эффективной реализации в регионах программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов Вячеслав Володин назвал Калужскую область, которая успешно вышла на самообеспеченность.
«Это была инициатива исключительно региона, — подчеркнул он. — Мы видим, что не каждая территория берёт на себя такую ответственность, особенно в ситуации с кризисом. Но результат говорит сам за себя — Калужская область сегодня — регион-донор».
В связи с этим, по мнению Вячеслава Володина, задача депутатов — законодательно обеспечить создание условий для развития территорий в данном направлении.
«К этому вопросу надо вернуться при обсуждении бюджета. У нас только 13 таких регионов», — сказал председатель Госдумы РФ