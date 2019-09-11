Москва, 11 сентября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины должна быть распущена просто потому, что она сформирована из людей бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Artemka ЦИК Украины

«Я считаю, что её (ЦИК) нужно распустить. Почему? Этой истории полтора года — шло обсуждение формирования Центральной избирательной комиссии. Полтора года диктатор через колено гнул парламент, чтобы сформировать подконтрольный себе ЦИК. Даже ради компромисса с Яценюком они пошли на увеличение количества членов ЦИК», — заявил Килинкаров.

«Почему люди Порошенко или Яценюка должны быть представлены в ЦИК? Или кто-то реально верит, что люди, которых делегировал туда Порошенко, является чистыми и готовы выполнять свой долг и обязанности? Я в это не верю», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии в связи с тем, что она «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость» в своих решениях.