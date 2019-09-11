Калуга, 11 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Сегодня, 11 сентября, в Калуге прошёл очередной этап акции «Я — гражданин России». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках акции паспорта граждан Российской Федерации получили 16 молодых калужан.

Пресс-служба Городской думы Калуги Молодых калужан получили паспорта

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Вручение паспортов было приурочено к 300-летию миграционной службы. Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт», как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).

«Сегодня для вас знаменательный день — вы стали полноправными гражданами России, получили путёвку во взрослую жизнь, — обратился к собравшимся Александр Иванов. — Уверен, что все вы станете достойными гражданами нашей страны. Теперь главное для вас это хорошо учиться, получить образование, выбрать профессию и свой путь в жизни. Надеюсь, что все вы останетесь в Калуге и своими успехами прославите наш родной город».

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.