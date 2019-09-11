Вильнюс, 11 сентября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Во время обсуждения мер по недопущению попадания электроэнергии с БелАЭС в парламенте Литвы сегодня, 11 сентября, в рамках заседания комиссии по энергетике, депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Паулюс Саударгас в полемике с собравшимися признался, что вопрос покупки электричества с БелАЭС Латвией поднимался ещё «несколько месяцев назад», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Венцель Ульрик Торное. Швея

«Когда мы сидели там, в так называемом подвале, откуда ничего не выходит (специальное помещение в парламенте Литвы для обсуждения вопросов особой важности и секретности, защищённое от проникновения любых сигналов — прим. ИА REGNUM) мы с коллегой Дайнюсом Крейвисом (депутат от консерваторов — прим. ИА REGNUM) поднимали этот вопрос, спрашивали. Сможет ли Латвия покупать? И нас тогда заверили, те самые коллеги в этом зале, что правила биржи никак не позволяют такую торговлю. Электричество только через нас. И сейчас мы слышим, что они (Латвия) что-то там бюрократически подправят, и уже смогут! (…) Вы нас тогда успокоили. А если сказать просто — надурили», — возмущался политик.

Отвечая на критику вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис ответил, что правила торговли и методика в настоящий момент не разрешает Латвии открывать собственную торговую зону, однако официальная Рига приняла политическое решение. По его словам, если Латвия начнёт торговлю с третьими странами, это повлияет на энергетику Литвы, а в таком случае новую методику Латвии придётся неизбежно согласовывать с Вильнюсом. «Этого требуют кодексы об электросетях», — заявил Пурлис.

Его дополнил глава литовского оператора Litgrid Дэйвис Вербицкис, который заверил, что пока в Литве действует закон против БелАЭС, никакое электричество из Белоруссии через территорию Литвы поступать не сможет никуда. Что касается смычки Россия-Латвия, то это вопрос латышей, на который Литва повлиять не может.

Глава литовской комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис уточнил вопрос: что, если электроэнергию Латвии будет продавать Россия, но в портфеле будет электричество в том числе и с БелАЭС?

Глава государственной комиссии по регулированию энергетики Инга Жилиене напомнила, что Литва совсем недавно ввела предохранители, когда неважно какой поставщик электричества, даже юрлицо ЕС, должно предоставить контракты и всю документацию об источнике, откуда эта электроэнергия закупается. Если в них окажется БелАЭС, то такого поставщика Литва попросту не допустит на свой рынок и не выдаст лицензию. Однако это касается частных поставщиков, которых лицензируют. Что касается единой биржи, то тут, признала Жилиене, Литва бессильна: если белорусский поставщик подписал договор с российским поставщиком, а российский поставщик с латвийским, то в этой цепи видна информация и детализация только последнего звена, таким образом электроэнергия с БелАЭС свободно попадёт в том числе и в Литву и об этом даже знать не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.