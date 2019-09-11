Москва, 11 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Госдуме создана рабочая группа, которая разработает правила предоставления наиболее важной статистической информации для депутатов от Росстата. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы с участием главы Росстата Павла Малкова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Duma.gov.ru Государственная Дума и Росстат создадут совместную рабочую группу

«Было решено создать рабочую группу во главе с (первым вице-спикером Госдумы) Иваном Мельниковым (КПРФ), которая бы подготовила техзадание для Росстата по представлению наиболее важной статистической информации оперативно для депутатов Госдумы. Потому что действительно те данные, которые мы сегодня получили, … дают очень хорошее представление о различных социально-экономических показателях», — заявил Жуков.

Причем, отметил он, данные также демонстрируют основные показатели и проблемы регионов, что играет важную роль в работе депутатов.

«Рабочая группа подготовит такое техническое задание, и Росстат будет представлять подробную информацию на регулярной основе», — отметил Жуков.