Симферополь, 11 сентября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Крымские единороссы не нуждались в фальсификации голосования на полуострове, поскольку лидировали по всем предвыборным опросам. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября высказала крымский политолог и социолог Наталья Киселёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Следует отметить, что на одном из участков не было вброса, а была зафиксирована выдача бюллетеней выборов не того уровня — в горсовет Симферополя, когда пациенты госпиталя ветеранов, в котором работал временный участок, по крайней мере, не все пациенты относились к данному избирательному округу. Что же касается вброса, то на вопрос «зачем?» допустившие правонарушение будут отвечать перед соответствующими органами. На мой взгляд, местное отделение ЕР не нуждалось в этом, поскольку лидировало как по предвыборным опросам, так и сохранило своё лидерство по результатам голосования», — отметила Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны одной из комиссий были отменены результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы должны состояться в декабре 2019 года.

Подробности: В Крыму отменили результаты выборов на двух избирательных участках