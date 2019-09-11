Сухум, 11 сентября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Верховный суд Абхазии зарегистрировал административное исковое заявление Алхаса Квицинии, проигравшего второй тур президентских выборов, сообщает 11 сентября РИА Новости.

sputnik Алхас Квициния отдает свой голос на выборах президента Абхазии

Дата судебного заседания будет назначена позже.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты — победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, утверждая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

10 сентября в Сухуме прошли митинг в поддержку избранного президента Хаджимбы и акция в поддержку проигравшего Квицинии.