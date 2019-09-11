Москва, 11 сентября, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Уволенный советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не понял своего шефа и всерьёз ожидал вовлечения Америки в очередную войну, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Болтон на Fox News был регулярным комментатором по внешней политике, и его жёсткие позиции Трампу импонировали, — сказал Мигранян. — Но у них произошёл очень серьёзный диссонанс. И, на мой взгляд, этот диссонанс состоит в том, что у Трампа была идея повышать ставки, потом отступать и ожидать, что противник поймёт, что за этим могут последовать более серьёзные вещи. А у Болтона была другая идея — он, будучи реальным неоконсерватором, каждый раз думал, что Трамп хочет ударить всерьёз, а не просто замахивается. И он говорил: «Давай нанесём удар по Северной Корее», «давай нанесём удар по Венесуэле», «давай нанесём удар по Ирану».

Однако Трамп, как заметил Мигранян, обещал американскому народу вернуть войска домой и не собирался вовлекать США в ещё одну войну.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Госдепа США Майка Помпео, после ухода Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности лидеры других государств не должны рассчитывать на изменение внешнеполитического курса США.