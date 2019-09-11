Вашингтон, 11 сентября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек получили ранения в результате нападения на них неизвестного с ножом в американском штате Флорида. Об этом 11 сентября сообщила телекомпания NBC.

Mr Seb Нож

Инцидент произошёл около 08:37 по местному времени (15:37 мск) в городе Таллахасси. Неизвестный с ножом напал на сотрудников склада крупного поставщика строительных материалов.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали предполагаемого злоумышленника. Пока неизвестно, был ли подозреваемый в нападении на людей сотрудником склада.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении злоумышленника с пистолетом на палатки с фастфудом в Рязани.