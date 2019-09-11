Донецк, 11 сентября, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Число жителей Донецкой Народной Республики, получивших гражданство России в упрощённом порядке, достигло 15 800 человек. Об этом сообщили 11 сентября в миграционной службе МВД ДНР.

Максим Додонов Красная Весна Российский паспорт

По информации ведомства, на сегодняшний день документы на получение российского гражданства подали уже 36 695 человек. Приём документов ведётся с 7 мая, а первые паспорта были получены жителями республики 14 июня. Выдача их осуществляется на территории Ростовской области.

Напомним, жители ДНР и ЛНР, а также подконтрольных Украине территорий в Донбассе получают российские паспорта в упрощённом порядке в соответствии с указами президента России Владимира Путина.

В частности, для указанных категорий лиц отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет, заявки на получение гражданства от них рассматриваются в трёхмесячный срок.