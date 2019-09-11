Рязань, 11 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Преподаватели и студенты Рязанского филиала Московского государственного института культуры написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину. Авторы просят сохранить вуз, а возможно, и провести реорганизацию. Особое внимание сотрудники филиала уделили законности закрытия института культуры.

Rfmguki.ru Рязанский филиал МГИК

По словам работников, многие из них получили угрозы об увольнении из-за активной позиции в сложившейся ситуации, сообщает Рязанский городской сайт. В рязанском филиале не считают, что здание находится в критическом состоянии, его ремонт можно провести в рамках нацпроекта «Культура» или другой целевой программы. Рязанский институт мог бы работать в структуре головного вуза с расширенным статусом и собственной стратегией развития.

«Мы отправили коллективное письмо президенту, где сказано, что мы уважаем право учредителя на ликвидацию филиала, но хотим, чтобы всё происходило в установленном законом порядке», — сказала доцент кафедры социально-культурной деятельности РфМГИК Людмила Андрюкина.

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии вуза стало известно 2 сентября 2019 года. Руководство филиала сообщило, что институт ликвидировали 26 августа, в этот же день началась проверка Рособрнадзора. В сети собирают подписи под петицией против ликвидации вуза, обращение адресовано председателю правительства РФ и федеральным министрам.