Киев, 11 сентября, 2019, 17:46 — ИА Регнум.

President.gov.ua Алексей Гончарук

Правительство Украины рассчитывает до конца сентября утвердить техническую часть программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) по возобновлению программы кредитования Киева в конце 2019 года. Об этом 11 сентября заявил на брифинге в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сейчас в Украину приехала миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры… Переговоры будут продолжаться не один день. Они продлятся до 24 сентября. Наша задача, чтобы коллеги из МВФ уехали из Киева с предварительным соглашением, достигнутым на техническом уровне, по началу программы в конце года. Эта задача будет выполнена. У меня нет никаких сомнений», — сказал Гончарук.

Премьер пообещал найти общий язык с МВФ вне зависимости от того, что прежнее правительство не выполнило программу сотрудничества с фондом.

«Уверен, что ни вопросы «Приватбака», ни какие-либо другие вопросы не станут камнем преткновения или спотыкания. Мы найдем общий язык с МВФ по всем поднятым вопросам», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует объявлять дефолт по внешним долгам. По словам главы государства, Киев рассчитывает изменить условия программы сотрудничества с МВФ. Напомним, ранее близкий к президенту бизнесмен Игорь Коломойский призвал Киев объявить дефолт.