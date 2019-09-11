Ставрополь, 11 сентября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Ставрольского края Владимир Владимиров намерен предложить пост представителя в Совете Федерации от субъекта РФ первому заместителю главы Росгвардии Сергею Меликову.

Rosgvard.ru Сергей Меликов

Напомним, Владимир Владимиров был избран на второй губернаторский срок прямым голосованием в ходе выборов в единый день голосования 8 сентября. В списке Владимирова на пост сенатора от исполнительной власти региона были также, кроме Меликова, действующий сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов и гендиректор ООО «Машук» Татьяна Чумакова, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых решений нового главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, также избранного в единый день голосования 8 сентября, было назначение сенатором от республики Мухарбека Барахоева.