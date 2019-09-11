Вильнюс, 11 сентября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Глава оператора системы электроэнергии LIgrid Дэйвис Вербицкас сегодня, 11 сентября, во время обсуждения на заседании комиссии по энергетике мер, как запретить электроэнергии с Белорусской АЭС попасть в Прибалтику, напомнил, что вся коммерческая электроэнергия из Белоруссии в Прибалтику сегодня попадает исключительно через Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из России в Латвию или из России в Эстонию попадает ноль коммерческой электроэнергии, сказал он.

Электроэнергия

Однако, подтвердил Вербицкас, это методика, о которой страны Прибалтики договорились ранее, а Латвия уже объявила, что, как только Литва закроет попадание электроэнергии из Белоруссии после запуска БелАЭС, то официальная Рига пересмотрит свои договорённости. По его словам, Латвия действительно в том числе и на техническом уровне готовится к такому шагу, а сегодня Вербицкас получил от своих латвийских коллег технический план проекта. «Поскольку получил только сегодня, то успел посмотреть лишь оглавление, так что я воздержусь от комментариев», — сказал энергетик, добавив, что 17 сентября намечена встреча литовских и латвийских технических специалистов, где будет обсуждаться эта тема.

«Из разговоров с латышами о решении их правительства, то это правда. Латыши действительно хотят возобновить торговлю между Латвией и Россией. Часто спрашивают, будет ли это электричество с Островецкой АЭС, то у Латвии нет прямой электрограницы с Белоруссией. Линий нет. Напрямую Белоруссия продавать на рынок Прибалтики не сможет. Латвия с Россией, если откроет границу, сможет. Ну, а какой портфель сформирует Россия — будет ли это электричество из Сибири, с Ленинградской АЭС или Островецкой (…) такой информации у меня нет», — говорил Вербицкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.