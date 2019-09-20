Брюссель, 20 сентября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Казалось бы, итоги выборов в Европарламент не подтвердили предсказаний о неумолимом пришествии евроскептиков на политический олимп ЕС. О том, что реальность несколько сложнее этого простого утверждения, рассуждает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель у выхода

Несмотря на то, что в общем тенденция на усиление евроскептиков просматривается довольно заметно, блокирующий пакет акций, то есть одну треть голосов, они в ЕП пока не получили — а значит, и серьезного отношения к себе как к политической силе не добились. Об этом говорят мощные контратаки против евроскептических политиков по всему ЕС. В Австрии, после хорошо подготовленного скандала евроскептики были изгнаны из власти; в Италии партия ярого евроскептика Маттео Сальвини оказалась оттеснена на периферию коалицией его бывших союзников с либералами.

На этом фоне местные выборы в Германии показывают, что в ЕС сохранилась территория, где евроскептики в лице «Альтернативы для Германии» развивают наступление и усиливают позиции, причем их успехи характерны и для восточной, и для западной части страны, что свидетельствует о единомыслии населения. Ничего хорошего для «младоевропейцев» и тех, кто стоит в очереди в члены ЕС, эта тенденция не сулит.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Плацдарм евроскептиков сместился в Германию — Смольный Евросоюза».