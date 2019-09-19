Киев, 20 сентября, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Еще до своего прихода к власти на Украине Владимир Зеленский и его команда заявляли о своей приверженности идеологии либертарианства, что в переводе на русский означает «никто никому ничего не должен». Как совместить эту удобную во всех отношениях идеологию с госуправлением и необходимостью выстраивать те же социальные гарантии, пусть и с постмайданным флёром, обсуждает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

ИА REGNUM Украинская монета номиналом 25 копеек

Будучи применена к государству в своей полноте, идеология либертарианства обрекает на физическое исчезновение любую из незащищенных категорий граждан, которые не способны обеспечить свой стабильный доход. Поскольку к таким категориям сейчас относится существенное число украинских избирателей, власть не может не учитывать этот простой факт, а значит, и отложить воплощение либертарианского идеала волей-неволей приходится.

Недаром новый глава украинского правительства Алексей Гончарук такой серьезный акцент делает в своих высказываниях на социальную направленность, избранную новым правительством в виде приоритета. Так что с этой стороны Зеленскому когнитивный диссонанс, можно сказать, обеспечен, ибо «никто никому не должен» и «государство кому-то должно соцвыплаты» (например, пенсии) — это вещи, в одном уме несовместные. Срочно выбраться из экономической ямы, где продолжает вязнуть Украина, и обеспечить потребности социально защищенных и незащищенных сограждан, по идее, помогла бы успешная и быстрая приватизация. Почему же до сих пор украинская приватизация не стала ни той, ни другой и не могла бы либертарианская мысль Зеленского принести пользу именно в сфере распродажи государственных активов?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Правительство Украины накануне когнитивного диссонанса».