Амстердам, 11 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Голландский доктор была оправдана окружным судом в Гааге после проведения процедуры эвтаназии для пациентки, страдавшей тяжёлой формой деменции. Об этом 11 сентября сообщает интернет-издание NL Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сам инцидент произошёл в 2016 году. Обвинение утверждало, что врач интерната для престарелых провела эвтаназию, не обговорив предварительно с пациенткой условия ухода из жизни.

По мнению суда, помощь человеку с тяжёлой формой деменции в уходе из жизни была оказана врачом с соблюдением закона и всех установленных правил.

Пациентка, пожилая женщина 74 лет, обговорила условия эвтаназии и подписала своё согласие на неё на ранней стадии деменции. Как утверждает защита, затем пациентка, в связи с быстрым развитием болезни, подавала различные сигналы о своём согласии уйти из жизни.

Врач провела процедуру эвтаназии после предварительной консультации с семьёй пациентки и заключения двух врачей о том, что женщина испытывает невыносимые страдания, смягчить которые медицинскими методами невозможно.

По мнению суда, врач не могла подтвердить решение пациентки потому, что та физически не могла осмысленно обсуждать этот вопрос.

Закон о легализации эвтаназии вступил в силу в Голландии в 2002 году. По закону воспользоваться возможностью добровольно уйти из жизни могут неизлечимо больные пациенты в возрасте от 12 лет, испытывающие непереносимые боли, в здравом уме и не испытывающие внешнего давления от родственников либо других лиц. Отмечается, что со времени вступления закона в силу этот случай стал первым, когда врача пытались привлечь к уголовной ответственности за эвтаназию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судебном разбирательстве в Нидерландах, связанном с небрежностью врача при проведении эвтаназии.