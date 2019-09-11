Москва, 11 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Отставка Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности — ещё один пример того, как уходят все, кто прежде кричал о том, что уйти должен президент Сирии Башар Асад, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Все, кто кричал, что Башар Асад должен уйти, ушли все, — сказал Делягин. — Очень хочется надеяться, что Болтон ушёл из-за того, что Трамп увидел, что политика агрессии и конфронтации не приносит результатов, и решил её как-то изменить. Потому что представить себе, что Болтон может проводить политику, с которой Трамп не согласен, я не могу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональда Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что его советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку. Трамп пояснил, что многие предложения Болтона вызвали его категорическое несогласие.