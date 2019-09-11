Москва, 11 сентября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Российские авиакомпании за январь-август 2019 года перевезли 86,26 млн пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие оперативные данные приводит 11 сентября пресс-служба Росавиации.

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Сообщается, что в августе российские перевозчики обслужили 14,36 млн пассажиров, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 10,4%.

Пассажирооборот в минувшем месяце вырос на 12% в годовом выражении — до 35,44 млрд пассажиро-километров, за период с начала 2019 года показатель вырос на 13,5% в годовом выражении — до 86,26 млрд пассажиро-километров.

Согласно данным Росавиации, в августе авиакомпания «Аэрофлот» обслужила более 3,7 млн пассажиров (+1,7%), авиакомпания S7 — 1,5 млн пассажиров (+16,3%), «Россия» — 1,5 млн (+ 1%), «Уральские авиалинии» — 1,1 млн (+2%), «Победа» — более 1 млн (+ 51,4%).