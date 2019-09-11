Ереван, 11 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении приняло законопроект, обеспечивающий присутствие премьер-министра в Организации договора о коллективной безопасности.

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Проект закона о ратификации второго протокола «О внесении изменений в Устав Организации договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года» был принят единогласно.

Принятие проекта главам правительств стран, законодательством которых это предусмотрено, даст возможность войти в состав Совета ОДКБ.

«Цель одна единственная, поскольку у нас произошли конституционные изменения, и до этого в ОДКБ предусматривалось, что в руководящем органе находятся главы государств, то возникла необходимость внесения изменений, согласно которым в нем может быть и премьер-министр, если это предусмотрено Конституцией», — отметил основной докладчик, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.