Симферополь, 11 сентября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту пропажи 15-летнего подростка из Магнитогорска, которого унесло в открытое море во время отдыха в Керчи возле мыса Кабаний. Об этом 11 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893

«Происшествие произошло во вторник на пляже пансионата «Прибой» в керченском посёлке Маяк. Двое братьев, прибывших отдыхать на полуостров из Магнитогорска с семьёй, около 16 часов дня 10 сентября в шторм отправились купаться на дикий пляж в районе маяка. Из-за неблагоприятных погодных условий купающиеся не справились со стихией и начали тонуть», — отметили в Следкоме.

По данным правоохранителей, 22-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, сейчас он находится в больнице. Поиски его 15-летнего брата продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Севастополе погибли действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Девушки отправились купаться в шторм в не оборудованном для этого месте.

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