Москва, 11 сентября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России за период с января по август 2019 года исполнен с профицитом в 2 трлн 560,6 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 11 сентября пресс-служба Минфина России.

Ludvig14 Министерство финансов Российской Федерации

Согласно данным ведомства, объём доходов, поступивших в бюджет за восемь месяцев, составил 13,255 трлн рублей, или 56,7% к общему объёму доходов бюджета, утвержденному на 2019 год.

Расходы составили 10,695 трлн рублей, или 58,5% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета.

Максимальные объёмы администрируемых доходов пришлись на Федеральную налоговую службу (8,294 трлн рублей) и Федеральную таможенную службу (3,704 трлн рублей). На другие федеральные органы пришлось в сумме около 1,258 трлн рублей.

Объём средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 сентября составил 8,17 трлн рублей.