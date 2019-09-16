Москва, 17 сентября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. О готовности к подписанию документов по интеграции России и Белоруссии заявили главы российского Минэкономразвития Максим Орешкин и белорусского минэкономики Дмитрий Крутой. Что означает эта интеграция, как она будет происходить и все ли препятствия убраны с ее пути, рассказывает редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Белорусский министр сообщил, что все документы должны быть готовы к 8 декабря, сославшись на поручение, данное самим белорусским президентом. Союзная интеграция, о которой с большей или меньшей интенсивностью рассуждали на протяжении 20 лет, теперь приближается к своему воплощению. Конечно, велика заслуга в интенсификации этого процесса Михаила Бабича, который, будучи послом России в Белоруссии, за короткий срок существенно оживил отношения между двумя странами.

И здесь важен результат, как бы ни интерпретировали его внешние наблюдатели. Попытки выставить действия официальной Москвы по отношению к интеграционному процессу как неквалифицированные или самонадеянные имели место неоднократно за последний год, тем не менее стоит согласиться, что такая оценка весьма далека от действительности. И даже надежды тех, кто рассчитывал, что «многовекторно многовекторный» Александр Лукашенко склонится в своих симпатиях скорее к Западу, нежели к России, не оправдались.

Читайте подробности в статье Юрия Баранчика «Официальный Минск начал двигаться в правильном направлении».