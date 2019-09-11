Дело о хищениях в «Седьмой студии» возвращено судом на доследование
Москва, 11 сентября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Дело о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова возвращено Мещанским судом города Москвы в прокуратуру на доследование. Это следует из решения суда, оглашённого 11 сентября на очередном заседании по делу.
Как заявила судья Ирина Аккуратова, по постановлению суда дело возвращено на доследование в связи с «противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора».
Дело возвращается генеральному прокурору «для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении».
Кроме того, суд отменил подписку о невыезде для режиссёра Кирилла Серебренникова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Мещёрского суда вернуть в прокуратуру уголовное дело «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова о многомиллионных хищениях.