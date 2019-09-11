Луганск, 11 сентября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

Военнослужащий скончался от множественных ранений, полученных от миномётного и гранатомётного обстрела в районе посёлка Фрунзе.

«Получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, один защитник ЛНР», — сказал Яков Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, это произошло в 14:45 мск в ходе уже второго за сутки украинского обстрела этого района.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе карательной военной операции Украины против восставшего народа Донбасса с весны 2014 года погибло не менее 14 тыс. человек.