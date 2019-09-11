Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Рекордно жаркая первая декада сентября в Петербурге вызвала природную аномалию: в городе второй раз за сезон зацвели яблоневые деревья, приняв тёплую осень за весну.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

Цветы на яблонях петербуржцы обнаружили вблизи железнодорожной станции «Сортировочная» в Купчино на юге Северной столицы, сообщает 11 сентября телеканал «Санкт-Петербург».

Горожане живо делятся впечатлениями от этих необычных явлений в социальных сетях. Некоторые рассказывают, что осенней жарой «обманулись» не только плодовые деревья, но также кустарники малины и клубника на дачах.

Как сообщалось, во вторник, 10 сентября 2019 года, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +26,8 градуса. Такой жары в этот день не было с 1883 года. А в целом первая декада сентября 2019 года уже входит в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений в Петербурге.