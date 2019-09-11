Тюмень, 11 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Тюменской области не хватает учителей иностранных языков, математики и физики. Потребности в предметниках закрываются за счет внутреннего совместительства, сообщает тюменское издание Вслух.ру.

Константин Трутовский . Сельская учительница (фрагмент). 1883

Сейчас средний возраст педагога в Тюменской области составляет 41 год, информировала депутатов начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь на заседании думского комитета регионального парламента.

В школах региона работает менее 10% учителей предпенсионного и пенсионного возраста. Ежегодно в образовательные учреждения Тюменской области приходят около 500 молодых специалистов.

«Сейчас мы ищем 49 педагогов английского и немецкого языка, 11 — математики, и 9 — физики. Работаем через целевые места, со студентами старших курсов», — пояснила депутатам Людмила Чеботарь.

Зампредседателя Тюменской областной думы Виктор Рейн обратил внимание также на проблему закрепления педагогических кадров на селе.