В Подмосковье до конца 2019 года откроют семь новых спортивных объектов
Красногорск, 11 сентября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Московской области до конца 2019 года откроют семь новых спортивных объектов. Как сообщается 11 сентября на портале министерства физической культуры и спорта региона, в Подмосковье появятся два стадиона, дворец спорта, бассейн и три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК).
Так, в Шатуре откроют новый ФОК с универсальным спортивным залом. В Богородском городском округе появится спортивный объект площадью более 5000 м кв. Во Дворце порта «Ока» в Пущино после капитального ремонта откроются универсальный спортзал и зал для аэробики. В Чехове и Красногорске завершат реконструкцию стадионов «Химик» и «Машиностроитель». В Ликино-Дулево построят новый бассейн «Дивный».
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Химках открыли физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 2,4 тыс. м кв.