Красногорск, 11 сентября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Московской области до конца 2019 года откроют семь новых спортивных объектов. Как сообщается 11 сентября на портале министерства физической культуры и спорта региона, в Подмосковье появятся два стадиона, дворец спорта, бассейн и три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК).

«Мы анализируем потребности жителей подмосковных округов, и до конца года планируем запустить в эксплуатацию семь новых объектов. При проектировке того или иного объекта, мы учитываем заинтересованность местных жителей и уже существующие спортивные площадки: где-то востребован лед, а где-то бассейн», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Так, в Шатуре откроют новый ФОК с универсальным спортивным залом. В Богородском городском округе появится спортивный объект площадью более 5000 м кв. Во Дворце порта «Ока» в Пущино после капитального ремонта откроются универсальный спортзал и зал для аэробики. В Чехове и Красногорске завершат реконструкцию стадионов «Химик» и «Машиностроитель». В Ликино-Дулево построят новый бассейн «Дивный».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Химках открыли физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 2,4 тыс. м кв.