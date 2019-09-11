Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области началось благоустройство Народной площади без присутствия археолога с открытым листом на проведение работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, проект обустройства Народной площади стал одним из победителей конкурса Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2018 году. На работы получен федеральный грант в размере 75 миллионов рублей. Подрядчиком стала «Группа компаний ЕКС».

Народная площадь в Переславле

Начиная с 9 сентября 2019 года подрядная организация снимает асфальтовое покрытие и траву в местах, где будут проложены новые дорожки и разбиты площадки. Однако выяснилось, что археолог, который должен наблюдать за работами и производить археологические изыскания, до сих пор не получил открытый лист в Министерстве культуры России.

Администрация Переславля и представители регионального правительства уже почти две недели обещают, что открытый лист вот-вот будет получен. Об этом говорил Михаил Кудряшов во время визита в Переславль членов ярославского отделения ОНФ в конце августа. 6 сентября 2019 года на заседании Общественной палаты Переславля заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец также заверил всех присутствующих, что к понедельнику 9 сентября открытый лист будет уже выдан. На 11 сентября 2019 года, по данным корреспондента ИА REGNUM, открытый лист не получен.

По данным фактам переславцы уже направили обращения в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области и в Переславскую межрайонную прокуратуру. В департаменте не смогли дать корреспонденту ИА REGNUM оперативный комментарий по этому вопросу.