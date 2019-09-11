Тверь, 11 сентября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Решения о введении почётного знака «Гордость отца», организации ежегодного конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» и учреждении денежной премии победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» приняты 11 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Наша задача — воспитывать позитивную тенденцию по укреплению семьи. Это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Все базовые ценности у ребёнка формируются именно в семье. Нашим традиционным слоганом должны быть слова «Большая семья — тверская традиция», — отметил Игорь Руденя в беседе с представителями СМИ по итогам заседания.

Почётный знак «Гордость отца» вместе с единовременным вознаграждением будет присуждаться уже с 2020 года, его получат жители Тверской области, воспитавшие или воспитывающие пять и более детей, в одном браке.

Также учреждён конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье»: ежегодно будут награждаться три победителя. За первое место призом станет микроавтобус, за второе — легковой автомобиль, за третье — сельскохозяйственная техника. Победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» будет вручаться премия в 100 тыс. рублей. Отметим, что в 2019 году победители областного этапа, семья Молчановых из Твери, стала обладателем главного приза всероссийского этапа конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Напомним, сегодня орден «Родительская слава» в тверской области вручается семьям, которые достойно воспитали или воспитывают семерых и более детей вручают. Вместе с орденом вручается и денежная награда — 125 тыс. рублей. С 2008 года награды удостоены девять семей Верхневолжья. Также в регионе матерям, которые воспитали или воспитывают пять и более детей, вручается региональный Почётный знак «Слава Матери»: с 2007 по 2019 год награждены 1023 жительницы региона. Для обладательниц знака предусмотрено ежемесячное вознаграждение в 1,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 11 сентября, на заседании правительства тверской области было принято о введении в регионе с 2020 года четырех новых мер поддержки семей с детьми — это субсидии на покупку автотранспорта, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов для многодетных матерей и выплата к 1 сентября для покупки школьной формы.