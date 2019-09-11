Москва, 11 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Разработчики из Gaijin Entertainment выпустили клип на песню «Фантом» группы «Чиж&Co» с видеорядом из игры War Thunder. Ролик появился на официальном YouTube-канале проекта 10 сентября.

Игра War Thunder

Клип приурочен к выходу обновления «Ночное зрение». В нём появляются американский истребитель F-4C Phantom II и советский самолёт МиГ-21Ф-13.

Напомним, War Thunder — это популярная многопользовательская игра, посвящённая боевой авиации. Релиз состоялся 1 ноября 2012 года.