Москва, 11 сентября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к широкой дискуссии предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Важно, что и профсоюзы, и работодатели высказали свою заинтересованность в обсуждении данного вопроса. Государственная дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении», — сказал Володин.

Спикер Госдумы допустил разработку инициатив в сфере трудового права.

«Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства Российской Федерации, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты», — сообщил Володин.

Глава правительства РФДмитрий Медведев в ходе встречи с представителями бизнеса вновь поднял вопрос возможности перехода РФ на четыре рабочих дня в неделю.